CFOtrends  »  Lenka Škopová se stala generální ředitelkou Nestlé pro ČR a SR, roli CFO po ní přebírá Ipek Erdemli

Lenka Škopová se stala generální ředitelkou Nestlé pro ČR a SR, roli CFO po ní přebírá Ipek Erdemli

redakce
Dnes

Sdílet

Generální ředitelkou společnosti Nestlé pro Česko a Slovensko se od 1. ledna 2026 stala dosavadní finanční ředitelka Lenka Škopová
Autor: Nestlé (publikováno se svolením)
Generální ředitelkou společnosti Nestlé pro Česko a Slovensko se od 1. ledna 2026 stala dosavadní finanční ředitelka Lenka Škopová
Generální ředitelkou společnosti Nestlé pro Česko a Slovensko se od 1. ledna 2026 stala dosavadní finanční ředitelka Lenka Škopová. Ve funkci střídá Michiela Kernkampa, který stál v čele Nestlé pro Česko, Slovensko i oblast střední a východní Evropy od roku 2020.

Posledních pět let působila Lenka Škopová v roli finanční ředitelky a v rámci společnosti Nestlé se stala vůbec prvním Čechem na této pozici. Současně s touto rolí měla zodpovědnost za ekonomické řízení a plánování v celém regionu střední a východní Evropy. Od základů vybudovala regionální tým a zavedla automatizovaný standardizovaný systém ekonomického řízení. Zároveň hrála významnou roli při vytváření klíčové obchodní strategie v tomto regionu.

Během své více než dvacetileté kariéry v Nestlé vystřídala řadu pozic. V letech 2013 až 2015 pracovala v centrále Nestlé ve Švýcarsku jako kontrolorka trhů střední a východní Evropy a zároveň měla na starosti dohled nad kategorií Nescafé Dolce Gusto pro evropský region.

Stala se také ambasadorkou rozvojového programu pro absolventy a spolupracuje s VŠE v Praze na programu profesního mentoringu. V minulosti mimo jiné působila jako manažerka ekonomického řízení pro střední a východní Evropu ve společnosti LEGO. Ve všech svých rolích se zaměřovala převážně na rozvoj lidí a talentů a maximální využívání technologií a digitalizace.

Její nástupkyní na pozici finanční ředitelky je Ipek Erdemli. Ta přichází z regionu jižní Evropy, kde působila jako finanční kontrolorka Puriny.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 19. 2.  Více než polovina nových firem v Česku do pěti let zanikne

    Populace aktivních podniků v Česku od roku 2010 do roku 2023 vzrostla podle ČSÚ téměř o 22 %, počet zaměstnavatelů byl však v roce 2023 nejnižší od roku 2014. V roce 2023 bylo zjištěno přes 3,4 tisíce rychle rostoucích podniků působících především ve zpracovatelském průmyslu.

    Sledování počtu přežitých podniků v období 2010 až 2023 ukázalo, že zhruba 53 % aktivních podniků do pěti let zaniklo. Nejhorší situace byla v odvětví obchodu a služeb, kde do pěti let od založení zaniklo více než 55 % aktivních podniků,“ říká šéf odboru statistických registrů ČSÚ Michal Čigáš s tím, že statistika rovněž sleduje rychle rostoucí podniky. To znamená takové, jejichž průměrné tempo růstu dle počtu zaměstnanců bylo za poslední tři roky vyšší než 10 % a na začátku sledovaného období měly více než 10 zaměstnanců. 

    Právě tyto podniky výrazně přispívají k tvorbě pracovních míst. Třeba v roce 2023 byla průměrná velikost jednoho takového podniku vyjádřená počtem zaměstnanců šestkrát vyšší než u běžného podniku-zaměstnavatele,“ dodává Čigáš.



  • 13. 2.  Polovinu inflace tvoří nájemné

    Lednová inflace nepřekvapila, protože to hlavní už naznačil předběžný odhad ČSÚ z 5. února. Podle očekávání ji srazilo především přenesení poplatku za OZE ze spotřebitelů na stát, což samo o sobě z inflace ubralo 0,4 procentního bodu. Bez něj by poklesla jen minimálně, a to na rovná 2 %.

    Základní trendy se ani letos v úvodu nemění. Služby, které jsou tak trochu trnem v oku ČNB dál svižně zdražují. A může za to především nájemné, a to jak to tržní, tak zejména to imputované. Nájmy v bytech poskočily meziročně o 6,3 %, zatímco to imputované o 5,1 %. Obě tato nájemné dohromady tvoří v důsledku jejich váhy v cenovém indexu (15 %) polovinu z inflace, která dosáhla v lednu 1,6 %,“ vysvětluje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflaci i letos hojně přiživuje napjatý realitní trh a žádná změna k lepšímu zatím na dohled není.

  • 13. 2.  V Česku v lednu zbankrotovalo 53 firem, meziročně o 12 méně

    Soudy v Česku v lednu vyhlásily 53 bankrotů obchodních společností, což je meziročně o 12 bankrotů (-18 %) méně. Zároveň přijaly 92 návrhů na bankrot, oproti lednu roku 2025 je to o deset více (+12 %). V průměru za celou ČR na 10 tisíc aktivních subjektů na trhu v lednu připadlo 17 firemních bankrotů.

    Z hlediska delšího období bývá počet bankrotů v rámci roku právě v lednu čtvrtým nejvyšším. Prosinec je z tohoto hlediska naopak nejslabším měsícem. Za posledních 12 měsíců, tedy od loňského února do konce ledna, soudy vyhlásily bankrot 739 obchodních společností. Oproti předchozímu období jich bylo o 45, respektive o 6 % více. Počet firemních bankrotů se meziročně zvýšil pouze v polovině krajů a dynamika počtu bankrotů se mezi kraji výrazně lišila,“ říká analytička společnosti CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

    Soudy zároveň za posledních 12 měsíců přijaly 1 175 insolvenčních návrhů. Oproti předchozímu období o 8 % více. Zároveň to byl v rámci dvanáctiměsíčního období od února do ledna nejvyšší počet návrhů na bankrot za posledních sedm let.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

Od vize k výsledkům: Pět pater, která vám srovnají priority

Divný hrnec, záhadný projektor. Tipněte si, na co se používaly

Služba pro zaměstnavatele pro sdělení identifikátorů pro JMHZ

Nová PID Lítačka: jak bude vypadat?

17 nejčastějších podvodů na WhatsAppu: kompletní průvodce

Počet nových pracovních míst prudce klesá

Sportovní kanál České televize slaví dvacet let

Ke kuplířství nedocházelo, říká obžalovaný z kauzy Sex.cz

JMHZ a změny v daních z příjmů v roce 2026 a 2027

Desítky rozšíření pro Chrome kradou uživatelská data

Petr Šmíd: Když startupy rostou, české fondy je opouštějí

Google Pixel 10a má plochý design a vylepšenou odolnost

Notepad++ opravil chybu zneužívanou k šíření malware

Hackeři útočí přes e-mail, prahnou po přihlašovacích údajích

Miliony webů nesplňují zákon o přístupnosti. Jaký hrozí trest?

AI odhadne vaši osobnost z fotky a dokonce předpoví váš plat

Začínající podnikatel: Základní pojmy z účetnictví

Prima v tichosti zpřísnila podmínky přetáčení reklam

OSVČ senioři letos v přehledech uplatní slevu na pojistném

Máme údaje o tom, jak si vaše konkurence vede s ERP