Letní brigády názorně ukazují, jak moc firmám chybí lidé

Pracovní trh se proměňuje a letní brigády dnes již nelze vnímat jen v kontextu prázdninových studentských přivýdělků. Léto je pro řadu firem období, které velmi tvrdě otestuje jejich personální fungování. Je třeba si přiznat, že zahraniční pracovníci nám v řadě oborů dlouhodobě pomáhají udržet ekonomiku v chodu. A v létě je to vidět nejvíc: hotely, restaurace, sklady, výroba, logistika, zemědělství nebo služby potřebují rychle pokrýt směny, ale domácích uchazečů pro tyto pozice často není dost.

Zahraniční pracovníci tak v mnoha provozech nejsou nouzovým řešením, ale podmínkou toho, aby firma sezonu vůbec zvládla. A s ohledem na demografický vývoj bude jejich role ještě důležitější než dnes. Pokud bude Česko chtít udržet výrobu, služby i sezonní provozy, bez řízeného a dobře zvládnutého náboru ze zahraničí se neobejde.

Z krátkodobé sezonní výpomoci se tak stává dlouhodobé personální téma. Česká populace stárne a firmy budou muset stále častěji hledat pracovní sílu i mimo domácí trh. Vedle Ukrajiny proto roste zájem také o vzdálenější zdrojové země, například Filipíny. Tamní pracovníci jsou pro české zaměstnavatele zajímaví dobrou znalostí angličtiny, pracovní motivací i kulturní kompatibilitou s evropským prostředím,“ uvádí Tomáš Surka ze společnosti Orienta Czech.

Nestačí je ale jen přivézt. Pokud má zahraniční nábor firmám skutečně pomoci, musí být od začátku dobře řízený – od výběru vhodných kandidátů přes vyřízení potřebných pracovních a pobytových oprávnění až po jejich první měsíce ve firmě. To znamená ověřit kvalifikaci a jazykovou vybavenost, připravit zaměstnavatele i tým, do kterého nastoupí, a následně zvládnout praktickou adaptaci v Česku. „Právě v tom je rozdíl mezi jednorázovým zalepením směn a dlouhodobě funkčním řešením nedostatku lidí,“ uzavírá Surka.

  • 25. 5.  Celková důvěra v ekonomiku se snížila

    Souhrnný indikátor důvěry se v květnu meziměsíčně snížil o 1,6 bodu na hodnotu 99,7, a to při stejném vývoji obou jeho složek. Indikátor důvěry podnikatelů poklesl o 1,4 bodu na hodnotu 99,0 a indikátor důvěry spotřebitelů se snížil o 2,6 bodu na úroveň 103,4.

    „K poklesu podnikatelské důvěry v květnu přispěla zejména nižší očekávání tempa růstu výrobní činnosti u podnikatelů v průmyslu a výrazně horší hodnocení celkové ekonomické situace v obchodě,“ uvedl Jiří Obst z ČSÚ s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila podruhé v řadě. Naposledy byla nižší loni v srpnu. Mezi spotřebiteli přetrvávají obavy ze zhoršení celkové hospodářské situace doprovázené zhoršujícím se hodnocením jejich stávající finanční situace.

  • 25. 5.  Do konce dubna 2026 zbankrotovalo 2 105 podnikatelů, stejně jako loni

    Letos v dubnu bylo v Česki vyhlášeno 535 bankrotů fyzických osob podnikatelů, o 4 % méně než v dubnu 2025. Zároveň bylo podáno 570 insolvenčních návrhů, meziročně o 3 % více. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    Zatímco od ledna do března počet bankrotů podnikatelů stále rostl, v dubnu se meziměsíčně snížil o 74. Obdobný vývoj vykázaly i insolvenční návrhy. Ve výsledku byl počet bankrotů i návrhů na ně za první čtyři měsíce roku zhruba stejný jako v minulém roce. Od ledna do konce dubna soudy vyhlásily 2 105 bankrotů podnikatelů a přijaly 2 181 insolvenčních návrhů.

    Již delší dobu roste úvěrová aktivita podnikatelů, doprovázená podstatně nižším růstem jejich úspor. Podíl nevýkonných úvěrů se však i nadále mírně snižuje. U bankrotů podnikatelů z více než 90 % nejde o klasický bankrot jako u firem, ale o oddlužení, které podnikatelům nebrání v dalším provozování živnosti," vysvětluje Věra Kameníčková, analytička CRIF – Czech Credit Bureau.

    Za čtyři měsíce letošního roku bylo nejvíce bankrotů podnikatelů v Praze (288), podstatně méně jich bylo ve Středočeském (251) a v Moravskoslezském kraji (240). Nejméně bankrotů vyhlásily soudy v kraji Vysočina (68), v Karlovarském kraji (71) a ve Zlínském kraji (77).

  • 22. 5.  Válka v Perském zálivu vrací výrobní inflaci do hry

    Pokles cen v průmyslu skončil s tím, jak se do nákladů začaly stále více propisovat zdražující suroviny. Ceny poskočily meziročně o 1 % a ve zpracovatelském průmyslu dokonce o více než 3 %. Důvodem jsou především dražší rafinérské výrobky reagující na růst cen vstupních surovin, které se začínají propisovat i do vyšších cen dalších oborů jako je chemický průmysl nebo výroba stavebních materiálů.

    Cenová nákaza je zatím omezená, ale postupně se šíří. Vzhledem k tomu, že se situace v Zálivu neuklidnila ani po dvou měsících, je jen otázkou času, kdy se do výrobní inflace propíšou i vyšší náklady za plyn a elektřinu. Asi těžko čekat, že firmy zůstanou imunní vůči zdražování základních energií,“ uvádí hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

    Ze zemědělství zatím žádný výrazný tlak nepřichází. Rostlinné produkty jsou meziročně levnější o téměř 12 %, dražší jsou naproti tomu některé druhy masa a vejce. Potraviny tak mohou fungovat jako inflační brzda ještě několik málo měsíců. Tato brzda však nebude fungovat věčně. „Pokud konflikt brzy neskončí, přijdou na řadu energie v plné síle – a tím se zdražování plošně rozlije napříč ekonomikou,“ uzavírá Dufek s tím, že výrobní inflace není konec příběhu, ale jeho začátek.

