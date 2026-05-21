Méně povinných auditů, více administrativy. Podnikatelé vybrali paragraf i absurditu roku

Ankety jsou vyhlašovány v rámci podnikatelských soutěží Firma roku a živnostník roku. Ve finální fázi lidé vybírali ze sedmi negativních norem a sedmi pozitivních, které nominovali odborní garanti anket: Hospodářská komora ČR, daňová a právní kancelář SVOKO a Komora daňových poradců ČR. Anketa absurdita roku je letos vyhlašována již podvacáté.
Regulatorní a byrokratická zátěž
Podle Evropské asociace obchodních a průmyslových komor Eurochambres, jejímž členem je i Hospodářská komora ČR, z každého podnikateli vytvořeného eura spolkne plných 12 centů práce vynaložená na splnění administrativních povinností uložených veřejnou mocí.
„Z každoročních šetření mezi členy Hospodářské komory vychází, že regulatorní a byrokratická zátěž dlouhodobě patří k největším překážkám rozvoje podnikání. To se promítá i do předpisů nominovaných do ankety Absurdita roku, komplikujících život českým podnikatelům. Nepřehledný a stále rostoucí systém právních předpisů brzdí nejenom podnikatele, ale i běžné občany v ekonomických aktivitách – práci a podnikání. Džungli norem je třeba prosekávat, systematicky a vytrvale,“ shrnuje Ladislav Minčič, tajemník úřadu Hospodářské komory ČR, která je odborným garantem obou anket.
Podle Hospodářské komory musí být podnikání vnímáno jako veřejný zájem. „V kontextu ankety je paradoxem – někdo by mohl říct absurditou – že v právním státě se předpisy ruší zase jen předpisem, jemuž se musí povinné osoby přizpůsobit. Pozitivní efekty zajímavé úpravy se přitom nemusí projevit okamžitě, zejména ne v situaci, kdy je změna převratná – technologicky, organizačně nebo psychologicky,“ dodává Minčič.
Speciálně v podnikatelském prostředí je třeba změny posuzovat ze systémového, perspektivního hlediska, zejména kolik hodin neproduktivní činnosti konkrétní změna ušetří firmám v budoucím rutinním provozu, o kolik více času a prostředků jim zbude na potřebné investice nebo inovace. Soukromý sektor do značné míry živí stát a prosperita celé země závisí na prosperitě firem.
Podstatnou část nových povinností pro české podnikatele také přináší transpozice unijní legislativy. Jen v roce 2025 přijala Evropská unie 2 553 právních předpisů.
Výsledky ankety Absurdita roku 2026
Jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů: Mzdové účtárny jako správci státního datového centra – 66 % hlasů
Zákon o evidenci skutečných majitelů, rozhodnutí nejvyššího soudu a soudu EU. Zákon č. 37/ 2021 Sb.: Na oligarchu už si neposvítíme. Stát zhasnul – 12 % hlasů
EU nařízení proti odlesňování (EUDR). Nařízení EU o produktech nezpůsobujících odlesňování (EUDR) (2023/1115).: Zachrání více papírování lesy? – 10 % hlasů
Zrušení zdanění podílů a cenných papírů nad 40 mil. Zákon č. 349/2023 Sb.: Daň na zkoušku. Zvyknout si nestihla ani finanční správa – 5 % hlasů
EU směrnice – zveřejňování platů. Směrnice evropského parlamentu a Rady EU 2023/970: Konec tajemství, začátek debat v kuchyňce – 4 % hlasů
Nový kybernetický zákon. Zákon o kybernetické bezpečnosti, Evropské směrnice NIS2: Nevíš? Zaplatíš. Kyberbezpečnost po česku – 2 % hlasů
Jednotné environmentální stanovisko (JES). Zákon č. 148/2023 Sb.: Jedno razítko vládne všem. Na efektivitě a zrychlení však nepřidá – 1 % hlasů
Výsledky ankety Paragraf roku 2026
Zvýšení limitů pro povinný audit. Novela vyhlášená pod č. 316/2025 Sb., která mění kmenový zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (ZoÚ): Kontroly jen tam, kde to dává smysl – 36 % hlasů
36 % hlasů
EU Inc. – evropská společnost podle 28. režimu: Jedna firma pro celou Evropu! – 20 % hlasů
Odpočty na výzkum a vývoj. Úprava odpočtu na výzkum a vývoj (§ 34a ZDP): Inovovat se vyplatí. Daňové zvýhodnění, které skutečně motivuje – 11 % hlasů
Byrokratický detox Hospodářské komory. Byrokratický detox (systematické snižování regulatorní zátěže podnikatelů) je aktivitou, která má za cíl omezovat neodůvodněnou regulatorní zátěž a zbytečné administrativní povinnosti: Detox, po kterém české firmy nebolí hlava – 10 % hlasů
Snížení administrativy pro chovatele koní – nařízení vlády (MZe): Přesedláno na méně byrokracie – 9 % hlasů
Novela zákona o daních z příjmů – zvýšení limitu opravné položky (§ 8c ZDP): „Drobné“ už nejsou drama – 8 % hlasů
Zaměstnanecké akcie (ESOP). Zákon vychází z doporučení EU Startup Nations Standard of Excellence: Úspěch firmy pocítí i zaměstnanci – 6 % hlasů
Všechny letošní nominace do obou anket naleznete zde.
V minulosti se v anketě Absurdita roku objevila nejedna byrokratická lahůdka. Šlo například o povinnost mít papírovou knihu jízd v provozovnách nebo nutnost hlásit úřadům i nulové příjmy. Vyloženou noční můrou byla povinnost odvodu DPH u neproplacených faktur. Majitelé firem přicházeli nejen o své zisky a náklady, ale zároveň museli bezodkladně odvést desátek do státního rozpočtu, přičemž možnost kompenzace DPH fungovala jen za určitých okolností. Nezapomenutelné zůstávají také tři různé sazby DPH na pivo, kdy o výši účtované sazby rozhodovalo, zda hospodští točí u stánku do kelímku, v hospodě do skla nebo na cestu do džbánku.