Monika Marečková posiluje vedení RSM pro EMEA, česká pobočka přitom dál roste

redakce
23. 3. 2026

Sdílet

Monika Marečková, řídicí partnerka RSM Czech Republic & Slovakia
Autor: RSM (publikováno se svolením)
Skupina RSM dosáhla v Česku obratu 649 milionů korun a poprvé obsadila třetí místo v žebříčku největších poradenských firem v ČR mimo takzvanou „Velkou čtyřku“. K růstu přispěl zájem o moderní účetnictví, investice do firemních technologií i akvizice konkurenční skupiny. Řídicí partnerka RSM Czech Republic & Slovakia Monika Marečková se zároveň jako jediná žena stala součástí leadership týmu RSM pro region EMEA.

Růst RSM táhly především investice firem do služeb účetnictví – tedy od poradenství přes využívání digitálních nástrojů po outsourcing. Celá účetní divize rostla meziročně o 56 %, mimo jiné kvůli pokračující generační obměně v účetních odděleních firem i legislativním změnám ze strany státu, které řadu zaměstnavatelů nasměrovaly právě ke kompletnímu outsourcingu služeb.

Druhou nejdůležitější službou bylo daňové poradenství, které meziročně vyrostlo o skoro 40 %. Mzdové poradenství pak meziročně rostlo pětinovým tempem. Zásadní podíl na růstu má také loňská akvizice konkurenční poradenské skupiny Clarkson Hyde, díky které RSM začalo opětovně nabízet služby auditu. RSM díky tomu posílilo i personálně – v šesti pobočkách v Česku nyní zaměstnává 352 odborníků, což jej řadí na třetí místo i v počtu zaměstnanců mezi poradenskými firmami mimo Velkou čtyřku.

Nově nabízenou a vyhledávanou službou je vzdělávání v oblasti mezd a HR, kde RSM za minulý rok proškolilo přes tisíc klientů. Samotné poradenství se v roce 2025 podílelo na obratu asi 57 %. Zbylých 43 % pak pokryla technologická divize, která přináší například služby dvou mzdových softwarů Nugget a Avensio, IT outsourcingu, implementace a správy podnikových systémů nebo kyberbezpečnosti.

„Meziroční růst o více než 17 % a překročení hranice 649 milionů korun je pro nás důkazem, že jsme v našem plánu na překonání jedné miliardy do roku 2030 na dobré cestě. Je to zároveň dobrá zpráva pro Česko – zájem o poradenské služby je lakmusovým papírkem vyzrálosti podnikatelských aktivit,“ uvádí Monika Marečková s tím, že RSM se dařilo i na Slovensku. Tamní pobočka dosáhla v roce 2025 obratu 32 milionů korun, celá skupina RSM CZ & SK tak společně překonala hranici 681 milionů korun.

Pocta pro české know-how

Samotná globální síť RSM vykázala v roce 2025 tržby 7,7 miliardy dolarů, což představuje 4% růst oproti předchozímu roku. Nejlépe se RSM dařilo v regionu EMEA – tedy Evropy, Středního východu a Afriky. Ten byl loni nově definován jako jedna ze tří strategických oblastí celé skupiny.

A právě do jeho leadership týmu nyní vstupuje přímo Monika Marečková. České RSM totiž patří v rámci celé globální sítě RSM dlouhodobě mezi technologicky nejprogresivnější – české know-how tak bude formovat a inspirovat desítky zásadních trhů napříč celým EMEA regionem. Z vedení v Česku a na Slovensku však Marečková neodchází.

V rámci Regional Leadership Teamu EMEA bude mít Marečková na starosti růst skupiny a technologie včetně adaptace na AI. Díky možnosti formovat služby pro středně velké firmy s celkovými obraty kolem deseti miliard dolarů ve více než stovce států s 38% zastoupením na světovém HDP se Monika Marečková stává nejvýše postavenou českou ženou v poradenském byznysu.

Na cestě k miliardě s vlastním vývojem i akvizicemi

Zkušenosti z působení ve vedení EMEA chce Monika Marečková vracet zpět do českých a slovenských týmů. Cíl překročení jedné miliardy obratu do roku 2030, který si RSM Czech Republic & Slovakia stanovilo, totiž povede nejen přes škálování byznysu a další akvizice, ale také vlastní vývoj.

RSM bude nadále investovat do technologií, digitalizace, svých mzdových softwarů Avensio a Nugget SW, které patří na českém trhu mezi stále důležitější hráče s významným tržním podílem. Rozvíjet chce i svůj start-up Payminator, který se nově zaměřuje na self check-out v oblasti daňových přiznání fyzických osob. Soustředí se také na rozvíjení aktivit souvisejících s kyberbezpečností.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 24. 3.  Indikátory důvěry se překvapivě zlepšily, navzdory konfliktu na Blízkém východě

    Březnové indexy PMI z průmyslové oblasti pozitivně překvapily jak v Česku, taki v Německu a eurozóně. Zde se již zřejmě pozitivně odráží německý fiskální balíček. „K udržení dobré nálady by však bylo třeba co nejrychlejší ukončení konfliktu na Blízkém východě. Jeho delší trvání a s tím spojené vyšší ceny surovin, případně narušení dodavatelských řetězců by mohlo křehké oživení energeticky náročného průmyslu zbrzdit,“dodává analytička Komerční banky Jana Steckerová s tím, že i ve Spojených státech indikátor PMI skončil mírně nad tržním očekáváním.

    Souhrnný indikátor důvěry v českou ekonomiku v březnu stoupl o jeden bod na hodnotu 102,1 b., přičemž pozitivně se vyvíjely obě jeho složky. „Nálada mezi podnikateli se zlepšovala již třetí měsíc v řadě a poprvé od října loňského roku se dostala nad svůj dlouhodobý průměr. Meziměsíčně se zvýšila i důvěra spotřebitelů, a přiblížila se tak úrovni z konce roku 2025,“ uzavírá Steckerová.

  • 23. 3.  Česká ekonomika loni rostla nejrychleji za poslední tři roky

    Českou ekonomiku v roce 2025 hnala vpřed především domácí poptávka. Spotřebu podpořil zejména pokračující solidní reálný růst výdělků spojený se zklidněním inflace. Loni se dařilo zejména službám a stavebnictví, konec roku ale přinesl oživení i v průmyslu.

    Domácí poptávka byla hlavním tahounem hospodářského růstu v roce 2025 včetně jeho závěrečné čtvrtiny. Stabilní oživení spotřeby domácností souviselo se zklidněním růstu cen a solidním reálným navýšením mezd. Posílení investiční aktivity, která v předchozích letech klesala, bylo loni spojeno s pozitivním obratem ve stavebnictví. Dařilo se řadě odvětví služeb a ve 4. čtvrtletí příznivější výsledky ukázal i průmysl,“ říká místopředseda Českého statistického úřadu Jaroslav Sixta.

  • 19. 3.  ČNB zůstává ve vyčkávacím módu

    Bankovní rada České národní banky na svém dnešním pravidelném měnověpolitickém zasedání rozhodla o zachování základní úrokové sazby na stávající úrovni, tedy na 3,5 %. Sazba tak zůstává nezměněna od května roku 2025. Tento výsledek byl na trhu všeobecně očekáván a nepředstavuje tedy žádné překvapení.

    Zatímco ještě donedávna někteří členové bankovní rady signalizovali otevřenost debatám o možném snížení úrokových sazeb, inflační rizika plynoucí z válečného konfliktu budou diskusi pravděpodobně stáčet spíše opačným směrem. „Pokud se konflikt a následně i logistika v Perském zálivu neuklidní v nejbližších několika týdnech, považujeme za pravděpodobné, že tuzemská inflace vzroste o vyšší desetiny až nízké jednotky procentního bodu a vyžádá si ještě v letošním roce zvýšení základní úrokové sazby o 0,5 až 1,0 procentního bodu,“ dodává hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

AI v marketingu: Technologie bez strategie a citu nestačí

Máte restauraci nebo hospodu? Dejte pozor na hackery

Temu jako lakmusový papírek: Proč pro schopné e-shopy není hrozbou

Přeplatek paušální daně se OSVČ vracet nebude

Zuzana svým byznysem podporuje nigerijské trhovkyně

Povinné doplňující údaje o zaměstnavateli pro účely JMHZ

Zaměstnanci musejí do hlášení doplnit údaje o zaměstnancích

Unikátní studie Anthropicu odhaluje, co si lidé myslí o AI

Segment počítačů pod 500 dolarů do dvou let zcela zmizí

Dánsko-český dokument Pan Nikdo proti Putinovi má Oscara

„Limituje nás už prakticky jen rychlost světla“

Nová zelená úsporám, nebo lobby bank? Sítě vřou kvůli úvěrům

Co agent, to člověk – start-up představuje nové ověřování identity

Kyberútoků v Česku přibývá. Jen NIS2 a DORA ale firmy nespasí

Soud zakázal televizní vysílání filmu Sbormistr

Daňové přiznání za rok 2025: Jak si snížit daň?

Jak si sáhnout na slevu z pojistného pro pracující důchodce?

Český projekt umí hledět AI agentům pod ruce

Umělá inteligence už řídí i top manažery tuzemských firem

Qualcomm chce Nvidii konkurovat v provozu AI