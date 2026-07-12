Nové tlačítko pro odstoupení od smlouvy bude povinné. Za nesplnění hrozí pokuta až pět milionů korun

Tři roky poté, co musely e-shopy začít objednávkové tlačítko označovat slovy „objednávka zavazující k platbě“, přichází logické pokračování. Tentokrát se ale legislativa nezaměřuje na uzavírání smluv, nýbrž na jejich ukončování. Novela zavádí do občanského zákoníku nový § 1830a, podle kterého musí mít spotřebitel k dispozici zvláštní tlačítko nebo obdobný ovládací prvek, díky němuž od smlouvy odstoupí stejně jednoduše, jako ji uzavřel.
„Nová úprava však sama o sobě nepřináší žádné nové právo na odstoupení od smlouvy. Jde jen o další způsob, jak toto právo uplatnit, vedle vzorového formuláře nebo jiného prohlášení spotřebitele,“ vysvětluje advokát Jaroslav Kuba ze společnosti Rödl. Zákazníci tak budou moci odstoupení stále vyřešit i klasickým e-mailem nebo dopisem, tlačítko má být pouze dalším, pohodlnějším kanálem.
Tlačítko musí zůstat viditelné celých 14 dní
Podle navrhované úpravy musí být tlačítko v online rozhraní zobrazeno výrazně, snadno dostupné a označené jednoznačným nápisem, typicky „odstoupit od smlouvy“. Musí navíc zůstat funkční po celou dobu, po kterou má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit, obvykle po zákonnou čtrnáctidenní lhůtu.
Podle ale nemusí jít o technicky složité řešení navázané na konkrétní objednávku: „Důvodová zpráva výslovně počítá s tím, že pro obchodníky může být jednodušší mít tlačítko zpřístupněné trvale, bez ohledu na to, zda už u konkrétní objednávky lhůta uplynula. Samotné zpřístupnění tlačítka navíc neznamená, že se tím automaticky prodlužuje zákonná lhůta pro odstoupení.“
Samotné kliknutí na tlačítko přitom k odstoupení nestačí. Novela počítá s dvoufázovým procesem: spotřebitel nejprve vyplní nebo potvrdí předvyplněné údaje o své osobě a o dotčené smlouvě, poté odeslání potvrdí druhým tlačítkem, například s nápisem „potvrdit odstoupení od smlouvy“. Obchodník musí následně spotřebiteli přijetí odstoupení od smlouvy potvrdit.
Možnost odstoupení od smlouvy prostřednictvím tlačítka musí také být obsažena v předsmluvních informacích. K tomu dodává: „Kromě vlastní technologické implementace tlačítka by neměli podnikatelé zapomínat též na odpovídající úpravu svých obchodních podmínek a celkového procesu informování spotřebitele, jelikož v opačném případě se kromě postihu od České obchodní inspekce vystavují též riziku významného prodloužení doby, od kdy může zákazník od smlouvy odstoupit, a to až o jeden rok.“
Kdo tlačítko nezavede, riskuje pokutu
Povinnost se dotkne prakticky každého, kdo se spotřebitelem uzavírá smlouvu prostřednictvím webu nebo aplikace, ať už jde o prodej zboží, poskytování služeb, nebo digitálního obsahu. A nejde jen o klasické e-shopy na webu. Povinnost dopadne i na smlouvy uzavírané prostřednictvím mobilních aplikací, nebo poskytovatele finančních produktů sjednávaných online, protože novela zároveň promítá do českého práva evropskou směrnici o smlouvách o finančních službách uzavíraných na dálku.
Za nesplnění povinnosti hrozí obchodníkům podle zákona o ochraně spotřebitele pokuta až pět milionů korun, dohled nad dodržováním pravidel bude mít Česká obchodní inspekce, u finančních služeb Česká národní banka. „Ačkoli druhá tlačítková novela rozhodně není revolucí ve spotřebitelských právech, jde o poměrně detailní povinnost, kterou musí obchodníci technicky i procesně zvládnout. Rozhodně bych doporučoval nečekat na poslední chvíli,“ říká Kuba.
Poslanecká sněmovna novelu schválila v pátek 10. července. Původně byla navázána na účinnost od 19. června 2026, tento termín ale kvůli délce legislativního procesu nebyl dodržen. Nyní bude pokračovat legislativním procesem v Senátu. „Obchodníci by měli včas upravit své systémy na webu i v mobilních aplikacích, stejně jako obchodní podmínky a informování spotřebitele před samotnou objednávkou,“ uzavírá Kuba.