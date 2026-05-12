Novým CEO Bezvavlasy.cz se stává Nicolas Eich, dosavadní manažer e-commerce divize

Skupina Bezvavlasy.cz musí neplánovaně sáhnout do změn ve vedení. Z vážných osobních důvodů totiž z pozice odstupuje Jiří Hendrych, který byl ve funkci jen velmi krátce. Jeho funkce CEO se nyní ujímá Nicolas Eich, který ve skupině působí dva roky v pozici ředitele divize e-commerce.
Posílení pozice na stávajících trzích
Ze své pozice tak řídil část firmy, která generuje zhruba 60 % tržeb skupiny. Podílel se i na poslední expanzi skupiny na čtyři nové trhy, integraci e-shopů HairServis či akvizici divize parfémů.
„Skupina má za sebou rychlou expanzi a náročný integrační proces. Teď se chceme zaměřit hlavně na posílení tržního podílu na stávajících trzích – jak v České republice, tak i v zahraničí. Nicméně budeme se dívat i na možnosti vstupu na nové evropské trhy a dále chceme rozvíjet B2B segment společnosti Hair Servis na českém trhu,“ uvedl Nicolas Eich.
Nicolas Eich se poprvé dostal do Prahy v roce 2007, když několik let působil v manažerských pozicích finančních ústavů. Po kratším pobytu ve Francii se do Česka vrátil v roce 2017 a následně zastával různé řídicí role v technologických společnostech, mimo jiné působil jako CEO Edenred Česká republika nebo CEO Srovnejto.cz. Vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu na prestižní francouzské univerzitě École de Mines a vzdělání doplnil v rámci Executive Education na Stanfordu.
Výhled do budoucna
Bezvavlasy.cz je s tržbami blížícími se k miliardě korun druhým největším českým e-shopem v oblasti beauty a kosmetiky. V poslední době se skupina zaměřila především na integraci a modernizaci logistických procesů po akvizici Hair servisu. Současně došlo ke sjednocení e-shopových platforem Bezvavlasy.cz a vstupu na čtyři nové evropské trhy (Rumunsko, Chorvatsko, Slovinsko a Bulharsko). Nyní je skupina připravena soustředit se na růst profitability na stávajících trzích.
Společnost očekává, že dokončená integrace a nové strategické zaměření přinesou růst tržeb i ziskovosti v souladu s dlouhodobým plánem. Prioritou zůstává další posilování pozice značky Bezvavlasy.cz napříč evropskými trhy a rozvoj profesionálního segmentu Hair Servis.