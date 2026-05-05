CFOtrends

Novým členem představenstva Allianz pojišťovny se stal Jakub Novotný

redakce
Dnes

Sdílet

Člen představenstva a COO Allianz pojišťovny Jakub Novotný
Autor: Allianz pojišťovna
Člen představenstva a COO Allianz pojišťovny Jakub Novotný
Jakub Novotný se od 1. května 2026 ujal role člena představenstva a Chief Operating Officer (COO) Allianz pojišťovny. Dosavadní COO Robert Altfahrt-Riedler bude nadále působit výhradně jako COO v Allianz – Slovenská poisťovňa.

Jakub Novotný přináší více než desetiletou zkušenost z pojišťovnictví a hlubokou znalost českého trhu i společnosti Allianz. Dosud působil jako ředitel Market Managementu, PMO & Digital v Allianz pojišťovně. Během své kariéry zastával také pozice regionálního finančního kontrolera v Allianz Holding Eins (AH1), pracoval v auditu PwC a v oblasti controllingu a strategie ve společnosti AXA.

„Jakubův strategický pohled a hluboké porozumění trhu z něj činí ideálního lídra pro zlepšování procesů a posilování naší pozice na trhu. Věřím, že pod jeho vedením přineseme našim klientům mimořádnou hodnotu a dále upevníme naši pozici na českém trhu,“ uvádí předseda představenstva a CEO Allianz pojišťovny Dušan Quis.

  • Našli jste v článku chybu?

Autor článku

redakce

Témata:

Mohlo by vás zajímat

Krátce

  • 30. 4.  Na každých tisíc obyvatel připadá v Česku 55 firem, v Praze to je 191

    Tuzemské firmy dlouhodobě přibývají rychleji než obyvatelé. Zatímco v roce 2019 připadalo na každých tisíc obyvatel 47 firem, loni to bylo 53 a aktuálně již 55. Celorepublikovému průměru se zcela vymyká Praha, kde je koncentrace firem a podnikatelů výrazně vyšší než v ostatních krajích. Vyplývá to z dat Dun & Bradstreet.

    Vedle kapitálových firem je patrný i nárůst živnostníků, což může odrážet flexibilnější formy práce i snahu diverzifikovat příjmy. Meziročně se počet podnikatelů – fyzických osob zvýšil ze 183 na 187 na tisíc obyvatel. Růst počtu podnikatelských subjektů na obyvatele zároveň znamená vyšší konkurenční tlak, ale i větší dynamiku domácí ekonomiky. Ve srovnání se společnostmi s ručením omezeným a akciovými společnostmi počty živnostníků v jednotlivých krajích výrazně lépe kopírují počty obyvatel, nicméně Praha se opět vymyká celorepublikovému průměru s počtem 271.

  • 30. 4.  HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,2 %

    Podle předběžného odhadu ČSÚ vzrostl hrubý domácí produkt v prvním čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 2,1 %. „Meziroční růst HDP o 2,1 % byl výhradně podpořen domácí poptávkou, zejména výdaji na konečnou spotřebu domácností a tvorbou hrubého fixního kapitálu. Negativní příspěvek mělo saldo zahraničního obchodu,“ sdělil ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

Další krátké zprávy

CFOtrends Newsletter

Objednejte si zdarma náš pravidelný informační newsletter se souhrnem nejzajímavějších zpráv a článků.

Objednat

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

Z našich webů

Dále u nás najdete

CreditShare míří na drobné investory, úvěry vybírá přísně

Otestovali jsme za vás novou vlakovou linku z Prahy do Varšavy

Unikla data z Lacoste, Ralph Lauren a Canada Goose

Lidé už si nechtějí kupovat bezpečnost na míru

Při přípravě newsletteru můžete nativně konzultovat s AI

U EET musíte nahlásit provozovny, kde přijímáte neevidované tržby

Končí lhůta pro elektronická přiznání za rok 2025. Čtěte souhrn všeho potřebného

Měkké neznamená zralé. Takhle poznáte chutné avokádo

Fond dal facku všem občanům ČR, ti dotace pro Agrofert zřejmě zaplatí

EET 2.0: Neopakujme chyby, které nás minule stály klid i peníze

Navazující zaměstnání pro účely JMHZ

Odkud se berou a jak se zbavit domácích škůdců

Kyberhrozby v ČR mění tvář, průniky do systémů vytlačují DDoS

Stát hodil školy přes palubu. Ty teď řeší, kde vzít na povinné plavání

Daňový trapas Říčan: Za vyšší daň z nemovitostí totiž může radnice

Počet technologických jednorožců na světě se blíží dvěma tisícovkám

Na Univerzitě Karlově dupe a funí humanoid Karel

Lékaři zdarma vyšetří znaménka. Kdy a kam přijít?

Od televize po nákupní AI agenty: Fascinující cesta e-commerce

DPP podle zákona o zemědělství a uplatnění slevy na pojistném