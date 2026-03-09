CFOtrends  »  Novým šéfem Direct Fidoo je Martin Vakoč. Jeho cílem je evropská finanční platforma pro SME

Novým šéfem Direct Fidoo je Martin Vakoč. Jeho cílem je evropská finanční platforma pro SME

Dnes

Český fintech Direct Fidoo, který malým a středním firmám (SME) pomáhá zjednodušovat a řídit finance, vstupuje do nové etapy a posiluje svůj top management. Do role CEO nastupuje zkušený manažer s více než dvacetiletou praxí ve finančních službách, bankovnictví a řízení SME segmentu Martin Vakoč. Jeho hlavním cílem je proměnit Fidoo v plnohodnotnou finanční platformu pro malé a střední firmy z celé Evropy.

Do čela společnosti přechází Martin Vakoč z pozice SME Tribe Lead, v níž byl zodpovědný za definování propozice pro malé a střední firmy, agilní produktový vývoj a ekonomiku připravovaného byznys modelu. Má více než dvě dekády zkušeností z bankovního sektoru, dlouhodobě se věnoval udržitelnému obchodnímu růstu, řízení rizik a rozvoji SME segmentu. V letech 2022 až 2025 vedl byznys SME, u kterých výkonnost převyšovala trh v obchodních i finančních ukazatelích. Působil v institucích, jako jsou Raiffeisenbank, ČSOB nebo GE Money Bank.

Do Fidoo s sebou přináší také letité zkušenosti se zaváděním nových obchodních, úvěrových i rizikových strategií, automatizací klíčových procesů a technologických implementací v retailovém i komerčním bankovnictví. Právě digitalizaci agend i práci s real-time daty vnímá jako jednu z největších výzev, které SME čelí.

Poprvé v kariéře mohu stavět finanční platformu skutečně od nuly – bez historických procesů a omezení tradičního bankovnictví. To je mimořádná příležitost. Fidoo chce být pro SME partnerem, který jim každý den, v reálném čase pomáhá řídit finance zdravě. Protože malé a střední firmy dnes potřebují víc než účet nebo kartu – potřebují přehled a mít insighty dřív, než je uvidí někdo jiný,“ říká Vakoč.

Od správy výdajů k evropské finanční platformě

Nyní se chce Direct Fidoo s novým CEO soustředit na rozšiřování produktového portfolia, posilování technologického zázemí i na přípravu pro dlouhodobou expanzi – konkrétně na vstup do segmentu regulovaných finančních služeb v Česku i na dalších trzích. „Naší dlouhodobou ambicí je stát se jedním z klíčových evropských hráčů v oblasti firemních financí,“ dodává Vakoč.

Dnes Direct Fidoo pomáhá firmám efektivně spravovat provozní výdaje a zjednodušovat interní finanční procesy. Pod novým vedením však míří ještě dál: chce se stát plnohodnotným finančním partnerem SME segmentu. „SME dnes nehledají další banku. Hledají funkční a ergonomické řešení, které propojí jejich finanční nástroje, sníží administrativu a umožní rychlejší a kvalifikovanější rozhodování. Hodnota se přesouvá od jednotlivých produktů k ekosystému služeb, který firmám pomáhá řídit nejistotu a plánovat růst. Chceme spojit fintechovou agilitu s bankovní důvěryhodností a vybudovat platformu, která firmám skutečně dává smysl,“ doplňuje Vakoč.

První část novinek plánuje uvést již v polovině roku, další budou následovat do konce roku. Hlavní, společnou ambicí je zjednodušovat řízení financí i u firem, které nemají dedikované vlastní finanční týmy nebo pozici finančního ředitele. Součástí je propojování finančních dat na jednom místě, jejich přehledná vizualizace, využití AI predikcí i expertních doporučení, včetně prevence rizik, s nimiž se firmy běžně potýkají.

