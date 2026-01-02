CFOtrends  »  Optimistické vyhlídky české ekonomiky. Ani rok 2026 se však neobejde bez negativních rizik

Optimistické vyhlídky české ekonomiky. Ani rok 2026 se však neobejde bez negativních rizik

ekonomika, rozdílný vývoj
Autor: Shutterstock
Po několikaletém přešlapování na místě čekají v roce 2026 českou ekonomiku dobré časy. Podobně jako v minulém roce očekává hlavní ekonom Patria Finance Dominik Rusinko příhodné makroekonomické podmínky – svižný růst HDP poblíž potenciálu, inflaci na cíli centrální banky, stabilní úrokové sazby a dále posilující kurz koruny.

Spotřeba a mzdy táhnou růst

Růst HDP by se měl i letos udržet nad 2 %, přičemž hlavním motorem bude spotřebitelská poptávka. „Tu povzbudí pokračující růst mezd (v průměru o 5,5 %) a také stabilizace na trhu práce. Důležité tak je, že rychlejší růst ekonomiky znovu pocítí zaměstnanci ve svých peněženkách. Růst ekonomiky bude navíc vyváženější než v předchozích letech – vedle spotřeby by měly pozitivně přispět i investice a postupně také zahraniční obchod,“ připomíná Rusinko.

Krátkodobým růstovým impulsem bude také fiskální politika nové vlády. Odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje zlevní již od ledna elektřinu, ve hře jsou i vyšší platy ve veřejném sektoru. To vše ale pouze za cenu vyššího zadlužení, respektive deficitu veřejných financí, který by se dle Rusinkových odhadů mohl letos přiblížit hranici 3 % HDP.

Nižší ceny energií vyvolané administrativním zásahem vlády i vývojem na energetických trzích (levnější ropa a plny) by měly tlačit letošní inflaci ke 2 %. Již v lednu je navíc pravděpodobný pokles pod tuto hranici. „Lehce zvolňovat by měla i inflace ve službách, byť zde zůstáváme opatrní – silná spotřebitelská poptávka v kombinaci s rozvolněnou fiskální politikou a přehřátým trhem nemovitostí udrží jádrové cenové tlaky na zvýšené úrovni,“ uvádí Rusinko s tím, že to bude hlavním argumentem pro stabilitu sazeb ČNB na úrovni 3,5 %.

Čekají nás dobré časy?

Ani letošek se však neobejde bez negativních rizik. Ať už jde o vývoj německé ekonomiky, kde by po šesti letech stagnace konečně mělo dojít k cyklickému oživení, hospodářsko-politické rozmary Donalda Trumpa či geopolitická rizika v čele s válkou na Ukrajině.

Česká ekonomika v minulém roce ukázala nad očekávání vysokou míru odolnosti a navzdory turbulentním podmínkám se jí dařilo. Ani tento rok není důvod se podceňovat – čekají nás dobré časy a minimálně z makroekonomického pohledu je důvod k optimismu,“ uzavírá Rusinko.

Krátce

  • 2. 1.  Nálada průmyslníků se v závěru loňského roku zlepšila

    Ukazatel průmyslové aktivity za prosinec pozitivně překvapil, když zakončil na úrovni 50,4 bodu. Nad hladinu 50 bodů, která indikuje zvyšování aktivity v sektoru, se index PMI dostal poprvé od května 2022. K růstu přispělo zvýšení objemů produkce, nových zakázek i zaměstnanosti.

    Průmyslu se v posledních pěti letech nedaří. „Celková produkce se v reálném vyjádření stále nachází ‚pouze‘ na předpandemické úrovni konce roku 2019. Kromě klesajícího Německa se tuzemský průmysl, zejména ten energeticky náročnější, potýká s relativně vyššími cenami energetických vstupů, roli sehrávají i strukturální změny a nejistoty související se zelenou tranzicí,“ uvádí hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek s tím, že aktuální PMI je příslibem toho, že letošní rok bude v českém průmyslu přece jen příznivější.

  • 31. 12.  Pražská burza na rekordu. Index PX má za sebou druhý nejlepší rok v historii

    Hlavní index pražské burzy PX předvedl letos opravdu silný výkon a stylově zakončil rok na novém historickém maximu. Rok 2025 tak byl pro něj druhým nejlepším v historii a nejlepší od roku 2004 – vzrostl o 52,58 % (2 685,65 b.), včetně dividend činí zhodnocení 61,34 %. „Celkový zobchodovaný objem letos podstatně nabobtnal, přičemž dosáhl téměř 170 miliard korun, což představuje meziroční nárůst zhruba o 57 %. O desítky procent se zvýšilo obchodování na každé emisi. Nejvyšší podíl na celkovém objemu měl ČEZ (34,48 %), Erste Group (23,26 %) a Komerční banka (22,67 %). Trh Prime se také v únoru rozrostl, když IPO uskutečnila firma Doosan Škoda Power,“ uvádí analytik Komerční banky Bohumil Trampota.

    Na rekordech končí rok také indexy S&P500 a STOXX Europe 600. Americký širokopásmový index S&P500 přitom letos posílil o 17,27 %, celkové zhodnocení včetně dividend dosáhlo 18,74 %. Maximum je z 24. prosince na úrovni 6 932,05 b. Evropský index STOXX Europe 600 přidal 16,66 %, s dividendami pak +20,64 %. Historického maxima 592,21 b. dosáhl 30. ledna.

  • 30. 12.  Inflace v roce 2026 klesne, ale jen dočasně

    Po letošních 2,4 % očekávají analytici Komerční banky pro příští rok pokles inflace na průměrných 1,5 %, následně však její návrat nad 2% cíl kvůli expanzivní fiskální politice. Expanzivnější fiskální politika bude totiž podle nás postupně působit na vyšší domácí poptávku a po dočasném zvolnění by se tak tlak na růst jádrových cen mohl obnovit. V roce 2027 by tedy mělo dojít k opětovnému zrychlení jádrové – a v důsledku toho – i celkové inflace na 2,3 %, resp. 2,4 %,“ dodává hlavní ekonom KB Jan Vejmělek.

Další krátké zprávy

