Počet firem v ČR překonal magickou hranici 600 tisíc

„Data naznačují, že podnikatelé se postupně adaptují na proměnlivé podmínky – od doznívající inflace přes ochlazení zahraniční poptávky až po geopolitické hrozby v Evropě i ve světě – a znovu nacházejí prostor pro růst i nové příležitosti,“ říká Kateřina Klosová z tuzemské pobočky Dun & Bradstreet.
Podnikatelé v roce 2025 v ČR založili téměř 35 tisíc firem, což bylo nejvíc za poslední dvě dekády. V prvním čtvrtletí letošního roku vzniklo dalších 10 093 nových společností. „Pokud by nové firmy přibývaly stejným tempem i po zbytek roku, mohl by padnou loňský dvacetiletý rekord,“ dodala Klosová s tím, že celkový počet firem v ČR aktuálně překonal hranici 600 tisíc, a to poprvé v historii.
Počet firem včetně nově vzniklých v Česku
1Q 2025
1Q 2026
Rozdíl
Změna
Počet nových firem
8 641
10 093
1 452
16,8 %
Firem celkem
580 942
600 350
19 408
3,3 %
Zdroj: Dun & Bradstreet
A stejně jako právnické osoby přibývají podnikatelé – fyzické osoby, i když pomalejším tempem. V prvním čtvrtletí roku 2026 bylo v Česku zaregistrováno celkem 26 648 fyzických osob podnikatelů, zatímco ve stejném období roku 2025 to bylo 25 641. Meziročně tak došlo k nárůstu o více než tisíc nových podnikatelů, což představuje přibližně 4,7% růst. Živnostenské listy si zakládali i cizí státní příslušníci, nejčastěji Ukrajinci (5 634) a Slováci (948). Dále následují Rusové, Rumuni, Poláci a Vietnamci.
Celkový počet registrovaných podnikatelů – fyzických osob ke konci čtvrtletí dosáhl 2 042 073, což je o 36 959 víc, než ve stejném období loňského roku a o 12 816 víc, než na začátku roku 2026. „Vývoj naznačuje pokračující ochotu jedinců vstupovat do podnikání. Přírůstek nových podnikatelů je pozitivní signál pro celkovou dynamiku ekonomiky,“ uzavřela Klosová.