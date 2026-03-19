Proč je strategické individuální poradenství pro podnikatele důležité pro přežití firmy?

Podnikání často začíná jednoduše. Člověk má nápad, chuť do práce a pustí se do toho. Jenže po prvních měsících se začnou kupit věci, které s původním nápadem skoro nesouvisí, jako jsou daně, účetnictví, smlouvy, papírování a kontroly. Najednou podnikatel řeší víc administrativy než samotný byznys.

A právě proto je tak důležité individuální poradenství pro podnikatele. Někdo zvenčí se podívá na firmu bez emocí a bez zvyku na staré postupy. A najednou se objeví věci, které majitel firmy sám přehlížel celé roky.

Proč podnikatelé často řeší problémy pozdě

Pokud firma nějak běží, zakázky přicházejí a účty se platí, tak nikdo nemá pocit, že by se mělo něco zásadně měnit. Jenže pak přijde kontrola, větší investice nebo růst firmy, a najednou zjistíte, že spousta věcí není nastavená úplně ideálně. Proto je fajn mít individuální poradenství. Odborník se podívá na podnikání z odstupu, projde čísla, procesy i způsob řízení, a řekne konkrétní doporučení podle situace dané firmy. Účetnictví Hradec Králové, Praha, Brno a další města tak nebudou nejmenší problém.

Konzultace mohou odhalit věci, které majitel firmy nevidí

Když člověk vede firmu každý den, snadno si zvykne na věci, které by šly dělat mnohem jednodušeji, a mnohdy o tom člověk ani neví. Konzultace ale dokáže tyhle slepé skvrny rychle odhalit. Často stačí několik hodin rozhovorů a analýzy a najednou se ukáže, kde firma zbytečně ztrácí peníze nebo čas.

Právě proto mnoho podnikatelů využívá individuální poradenství pro podnikatele. Smyslem není jen jednorázová rada, ale nastavení podnikání tak, aby bylo dlouhodobě přehledné a stabilní.

Účetnictví jako základ přehledu o firmě

Spousta podnikatelů bere účetnictví jen jako nutnou povinnost kvůli úřadům. Prostě jako něco, co je potřeba odevzdat a ideálně na to moc nemyslet. Jenže ve skutečnosti jde o jeden z nejlepších způsobů, jak zjistit, v jaké kondici firma opravdu je.

Jakmile máte v číslech pořádek, začnete vidět věci, které vám dřív unikaly. Najednou je jasné, které zakázky vydělávají a které spíš berou čas a energii. Lépe pak naplánujete investice, náklady vás nepřekvapí a rozhodování o dalším směru firmy bude mnohem jistější.

Právě díky tomu můžete získat jasnější směr, větší přehled o financích a hlavně klid, že firma stojí na pevných základech.

  • 18. 3.  Ceny výrobců – klid před „bouří“?

    Únorové výsledky výrobních cen potvrdily trend utlumování výrobní inflace, který ovšem už v březnu přeruší výrazné zdražení PHM. Stará data však stále ještě ukazují výrazné zlevnění energií a zrychlené zlevňování v potravinářském průmyslu, kterému napomáhá pokles cen zemědělských produktů.

    A co čekat dál? „Už v březnových číslech bude ve výrobních cenách v průmyslu vidět cenový skok způsobený dramatickým nárůstem cen ropy a jejích derivátů. Ceny PHM jsou sice v tuto chvíli nejviditelnějším průvodním jevem války v Perském zálivu, avšak v případě prolongování konfliktu rozhodně ne jediným,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že pokud bude konflikt pokračovat i v nejbližších měsících, je pravděpodobný vznik cenové nákazy v dalších průmyslech a následně i v zemědělství.

    Období velmi nízké inflace tak může už docela brzy skončit. „Zdražování PHM by totiž byl pouze prvním dílkem dlouhého řetězce cenových důsledků války. Hned za ním mohou následovat ceny zemního plynu a elektřiny,“ uzavírá Dufek.

  • 13. 3.  Zatímco průmysl rostl díky výrobě aut, studený leden zpomalil stavební práce

    Průmyslová produkce roste již dvanáct měsíců za sebou – v lednu přidala meziročně 2,8 %, ale meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Důvodem byla vysoká srovnávací základna loni v prosinci. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,8 %. K růstu přispěla nejvíce výroba automobilů, kovozpracující průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

    Méně se dařilo stavební produkci, která v lednu meziročně klesla o 1,5 % a meziměsíčně byla nižší o 0,8 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 0,7 % a bylo zahájeno o 14,0 % bytů více, dokončeno bylo o 22,5 % bytů méně. „V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo i méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 %, zatímco pozemní stavby klesly o 2 %,“ říká Petra Cuřínová z ČSÚ.

  • 13. 3.  Maloobchod po slabém prosinci zazářil

    Tuzemské maloobchodní tržby letos v lednu meziměsíčně vzrostly o 1 %, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 5 %. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekával trh (3,1 %) i než o měsíc dříve (1,8 %). Meziměsíčně rostly nejvíce prodeje přes internet, dále prodej oděvů a obuvi či výrobků pro kulturu a rekreaci. Neslavně si naopak vedly prodeje výrobků pro domácnost a potravin.

    „Vzhledem k pokračujícímu silnému růstu mezd, relativně nízké nezaměstnanosti a optimistickému sentimentu předpokládáme, že se v maloobchodě vydaří celý letošní rok, který by mohl přinést růst tržeb mírně přes 3 %. Tedy za předpokladu, že nedojde k dramatické eskalaci války v Iránu a z ní plynoucí komoditní inflace,“ komentuje aktuální data ČSÚ hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

SPECIÁLNÍ PROJEKTY

TOP 100 ICT společností 2025 tabulky

Inovovaná tabulka TOP 100 ICT společností 2025 se správnými údaji

