Stavebnictví táhne růst mezd, firmy připlácejí i za finance a controlling

Růst mezd
Mezi březnem a dubnem 2026 vzrostly v Česku průměrné nástupní odměny u řady kvalifikovaných profesí. Analýza dat pracovního portálu JenPráce.cz ukazuje deset pozic, u kterých firmy v tomto období nejvíce přidaly – v čele s manažery kvality, jejichž průměrná nástupní mzda se zvýšila téměř o pětinu, a finančními specialisty či controllingem.

Růst mezd je výrazně vidět také ve stavebnictví, které má v první desítce hned dvě profese – stavební dozor a stavební inženýry. Zaměstnavatelé tak reagují na období jarních uzávěrek, rozjezd stavební sezóny i start hlavní sezóny v gastronomii.

Firmy posilují finanční a controllingové týmy

 Manažeři a manažerky kvality dosáhli v dubnu v rámci monitorovaných pozic nejvyššího nárůstu – jejich průměrná nástupní odměna stoupla z březnových 58 064 Kč na 69 143 Kč, tedy o 19,1 %. Vysoký růst právě na přelomu března a dubna souvisí s tlakem na plnění interních i externích auditů, certifikací a zákaznických požadavků v první polovině roku.

Řada firem na jaře dokončuje roční zprávy, prochází audity a připravuje nové zakázky. V této době se naplno ukazuje, jak velký dopad má kvalitní řízení procesů na výsledky. I proto jsou společnosti ochotné za zkušené manažery kvality výrazně připlatit,“ říká CEO pracovního portálu JenPráce.cz Anna Kevorkyan.  

Silný růst mezd se projevil také u finančních pozic. Finanční specialisté a specialistky si polepšili z 41 400 Kč na 49 042 Kč, tedy o 18,5 %, u finančního controllingu vzrostla průměrná nástupní odměna z 54 738 Kč na 64 309 Kč (+17,5 %). To opět souvisí s tím, že první měsíce roku jsou pro finanční týmy klíčové – dokončují se uzávěrky, plánuje se cash flow a nastavují se rozpočty na další období. Firmy proto právě v březnu a dubnu často posilují své finanční a controllingové týmy, aby zvládly jak roční uzávěrky, tak přípravu na zbytek roku.

Se začínající stavební sezónou rostou i mzdy

Významný nárůst odměn je patrný i ve stavebnictví, kde se naplno rozbíhá sezóna. Stavební dozor si polepšil z 51 975 Kč na 60 551 Kč, tedy o 16,5 %, stavební inženýři a inženýrky zaznamenali růst z 54 812 Kč na 60 071 Kč (+9,6 %). Po zimním období se rozjíždějí nové projekty a zrychluje realizace již nasmlouvaných staveb, což zvyšuje poptávku po odbornících, kteří hlídají kvalitu, bezpečnost, dodržování norem i termínů. Bez těchto profesí hrozí prodlevy a zdražení zakázek, a firmy proto zvyšují nástupní odměny, aby klíčové lidi získaly včas před vrcholem sezóny.

Jaro se projevilo také v gastronomii a řízení týmů. Šéfkuchaři a šéfkuchařky si mezi březnem a dubnem polepšili z 37 890 Kč na 44 017 Kč (+16,2 %). S blížící se letní sezónou, růstem turismu i nárůstem akcí a cateringů se zvyšuje tlak na kvalitní vedení kuchyní a stabilitu personálu.

Jarní růst nástupních mezd se promítl i do dalších odborných a manažerských pozic. Vedoucí týmů si polepšili z 46 287 Kč na 53 335 Kč, (+15,2 %), hlavní účetní z 52 350 Kč na 60 167 Kč (+14,9 %), office manažeři z 37 833 Kč na 42 400 Kč (+12,1 %) a specialisté a specialistky kvality z 45 539 Kč na 50 182 Kč (+10,2 %).

Deset profesí, kterým se za duben zvýšila průměrná nástupní odměna

Profese

Průměrná nástupní odměna v březnu 2026

Průměrná nástupní odměna v dubnu 2026

Změna

%



Změna absolutně

Manažer / manažerka kvality

58 064 Kč

69 143 Kč

19,1 %

11 079 Kč

Finanční specialista / specialistka

41 400 Kč

49 042 Kč

18,5 %

7 642 Kč

Finanční kontroling

54 738 Kč

64 309 Kč

17,5 %

9 571 Kč

Stavební dozor

51 975 Kč

60 551 Kč

16,5 %

8 576 Kč

Šéfkuchař / Šéfkuchařka

37 890 Kč

44 017 Kč

16,2 %

6 127 Kč

Vedoucí týmu / Team leader

46 287 Kč

53 335 Kč

15,2 %

7 048 Kč

Hlavní účetní

52 350 Kč

60 167 Kč

14,9 %

7 817 Kč

Office manager

37 833 Kč

42 400 Kč

12,1 %

4 567 Kč

Specialista / specialistka kvality

45 539 Kč

50 182 Kč

10,2 %

4 643 Kč

Stavební inženýr / inženýrka

54 812 Kč

60 071 Kč

9,6 %

5 259 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 4. 2026

Stravenky dál vedou, prémie drží druhé místo

Také v dubnu patřil mezi nejčastěji nabízené benefity příspěvek na stravování, který se objevil u 9,7 % pracovních nabídek. Na druhém místě zůstaly finanční bonusy a prémie s podílem 9,4 %. Dovolenou navíc nabízelo 8,9 % inzerátů. Čtvrtým nejčastějším benefitem bylo přátelské prostředí se 7,1 % a pátým firemní akce, které se objevily u 6,4 % nabídek.

Největší část inzerce připadla v dubnu na dělnické profese, které představovaly 7,4 % všech zveřejněných pozic. Na druhém místě se umístili pracovníci obsluhy strojů s podílem 3,7 %, třetí nejpočetnější skupinou byli operátoři a operátorky výroby s 3,5 % nabídek. Zhruba 3,0 % inzerovaných míst připadalo na prodavače a prodavačky a v 2,3 % případů šlo o skladníky a skladnice.

Deset profesí, kterým za duben nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)

Profese

Změna nabízené odměny

Manažer / manažerka kvality

11 079 Kč

Finanční kontroling

9 571 Kč

Stavební dozor

8 576 Kč

Hlavní účetní

7 817 Kč

Finanční specialista / specialistka

7 642 Kč

Vedoucí týmu / Team leader

7 048 Kč

Šéfkuchař / Šéfkuchařka

6 127 Kč

Stavební inženýr / inženýrka

5 259 Kč

Obchodní manažer / manažerka

5 174 Kč

Specialista / specialistka kvality

4 643 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 4. 2026

Nejvíce pracovních nabídek míří na středoškoláky

V dubnu platilo, že nabídky cílily především na uchazeče se středoškolským nebo odborným vzděláním zakončeným maturitou, na které mířilo 35,2 % všech pozic. Zhruba třetina míst (33,9 %) byla určena pro vyučené bez maturity a 25,9 % nabídek stačilo pouze základní vzdělání. Menší část inzerátů cílila na uchazeče s vyšším odborným či vysokoškolským vzděláním – 2,2 % pozic vyžadovalo vysokoškolské nebo univerzitní vzdělání, 1,5 % bakalářský titul a 1,3 % vyšší odborné vzdělání.

TOP100

Tradičně nejvyšší počet pracovních nabídek zaznamenala Praha s podílem 16,9 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 13,3 % a na třetím Moravskoslezský kraj s 12,8 %. U brigád vedla opět Praha s 24,5 % nabídek, následovaná Jihomoravským krajem s podílem 15,4 % a Středočeským krajem s 11,7 % brigádových pozic.

Roste i poptávka po brigádnících, na které připadá 5,7 % nabídek. „Dle našeho očekávání se od konce dubna zvyšuje poptávka po brigádnících. Firmy začaly s náborem posil na začínající sezónu, na různé jednorázové akce a také plánují zástupy za dovolené,“ uzavírá Anna Kevorkyan.

Krátce

  • 10. 5.  Tahounem růstu byly opět pozemní stavby

    Stavební produkce v březnu meziročně vzrostla o 5,8 %, meziměsíčně byla vyšší o 1,0 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 13,4 %. Meziročně bylo zahájeno o 5,5 % bytů méně, dokončeno bylo o 1,2 % bytů méně.

    Tahounem růstu produkce bylo opět pozemní stavitelství, které meziročně vzrostlo o 10,8 %. Naopak inženýrské stavitelství vlivem vysoké srovnávací základny produkci tlumilo,“ říká Petra Kačírková z ČSÚ. K meziročnímu růstu počtu vydaných stavebních povolení přispěl podle odborníků z ČSÚ vyšší počet povolených staveb rodinných domů. Podlahová plocha u výstavby nových budov však meziročně klesla, a to kvůli nižšímu počtu povolených staveb bytových domů.

  • 7. 5.  Růst průmyslové produkce v březnu zpomalil

    Průmyslová produkce v březnu meziročně reálně vzrostla o 0,9 %, meziměsíčně byla nižší o 0,2 %. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 1,2 %, zejména ve výrobě motorových vozidel. Nárůst zaznamenal i kovozpracující průmysl nebo výroba elektrických zařízení.

    V březnu růst průmyslové produkce zpomalil. V černých číslech ho udržel především kovozpracující průmysl, kde byl růst podpořen zejména dodávkami pro energetiku a výrobu motorových vozidel. K růstu významně přispěla i výroba ostatních dopravních prostředků a zařízení, zejména kolejových vozidel,“ říká Radek Matějka z ČSÚ.

  • 7. 5.  Inflace se začíná vzdalovat cíli ČNB

    Inflace v průběhu dubna poskočila z 1,9 % na 2,5 %, a výrazně tak předčí stávající prognózu centrální banky. Do velké míry jde tento nárůst na vrub důsledků války v Perském zálivu. Propsaly se do ní dozvuky zdražování PHM, které sice zbrzdila vládní regulace a nižší spotřební daň. Naproti tomu pokračovalo zlevňování potravin, které z inflace odmazalo dvě desetiny procentního bodu.

    Je vidět, že růst cen nafty a benzínu byl natolik silný, že s inflací zamával i navzdory poměrně malé váze ve spotřebitelském koši,“ říká hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek s tím, že inflace bude v následujících měsících kolísat v závislosti na srovnávacím základu, nicméně trendově bude směřovat ke trojce. Jak rychle se to stane, to se podle jeho slov bude odvíjet od reakce energetických společností, které časem začnou propisovat zdražení plynu a elektřiny na velkoobchodním trhu.

