Vítězem Zákona roku je flexinovela zákoníku práce, bodovaly i daňové a účetní změny

Jana Chuchvalcová
Včera

Autor: Deloitte (publikováno se svolením)
V letošním, v pořadí už sedmnáctém, ročníku projektu Zákon roku slaví vítězství novela zákoníku práce, tzv. flexinovela. Právě ona podle organizátorů projektu nejlépe reflektuje současné potřeby pracovního trhu. Nadmíru úspěšné byly letos i zákony, které zjednodušují investiční rozhodování, dále právní úpravy posilující důvěrnost komunikace klientů se svými advokáty a v neposlední řadě novela, jež podnikatelům usnadňuje vyřazování nevymahatelných pohledávek.

Nejlepší zákon pro byznys

Flexinovela ukazuje, že i v citlivé oblasti pracovního práva lze hledat moderní řešení reagující na dynamické změny trhu. Je to krok správným směrem a věřím, že v této cestě budeme pokračovat. Právě schopnost vyvážit flexibilitu a ochranu považujeme za největší přínos této novely. Vyšší míra flexibility je totiž nezbytná pro podporu inovativních forem byznysu, bez nichž se neobejdeme, pokud se chceme skutečně stát moderní ‚mozkovnou‘ Evropy,“ říká k letošnímu vítěznému zákonu Jiřina Procházková, lídryně projektu Zákon roku a partnerka advokátní kanceláře Deloitte Legal.

Flexinovela zákoníku práce, letošní vítěz kategorie Nejlepší zákon pro byznys, přináší větší flexibilitu pro zaměstnavatele i zaměstnance. Umožňuje například zavést delší zkušební dobu, modernizuje pravidla doručování pracovněprávních dokumentů a usnadňuje návrat rodičů zpět do zaměstnání.

Novela tak posiluje smluvní volnost v pracovněprávních vztazích, zjednodušuje řízení lidských zdrojů a zvyšuje adaptabilitu firem v prostředí rychle se měnících ekonomických podmínek. Významným prvkem je také široká odborná debata, která její přípravě předcházela – Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vedlo při tvorbě novely rozsáhlé konzultace s odbornou veřejností i sociálními partnery.

Na druhé příčce se umístila novela, která ruší souhrnný limit pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů a podílů. Osvobození nově závisí pouze na délce držby, nikoli na výši příjmu. Podnikatelům tak přináší větší předvídatelnost daňových dopadů, výrazně snižuje administrativní zátěž a nechává jim volnější ruce při strategickém rozhodování o investicích. Podle organizátorů projektu je třeba vyzdvihnout zejména jednoduchost řešení a jeho pozitivní dopad na investiční prostředí v Česku.

Třetí místo v této kategorii získala novela, která výslovně posiluje ochranu důvěrnosti komunikace mezi advokátem a jeho klientem. Úprava zvyšuje bezpečnost při sdílení citlivých informací, omezuje riziko jejich zneužití třetími stranami a posiluje právní jistotu podnikatelů při řešení obchodních i dalších právních záležitostí. Umístění této novely mezi vítězi letošního Zákona roku lze vnímat jako klíčové, jelikož důvěrnost komunikace s advokátem je základním předpokladem fungujícího právního státu i férového podnikatelského prostředí.

Legislativní počin roku

Tato kategorie vyzdvihuje příklady dobré praxe legislativního procesu. Těmi může být zapojení odborné veřejnosti, srozumitelnost zákona pro adresáty anebo zjednodušení uložených povinností. V letošním roce si ocenění odnáší novela, která zvyšuje limit pro daňově uznatelné opravné položky k nedobytným pohledávkám z 30 000 Kč na 50 000 korun. Novela reaguje na ekonomický vývoj posledních let, usnadňuje podnikatelům vyřazování nevymahatelných pohledávek a výrazně zjednodušuje daňovou i účetní agendu.

Jiří Nesrovnal, člen Prezidia Komory daňových poradců, popisuje přínos novely takto: „Mám radost, že tato nominace zvítězila. V daňové legislativě dlouhodobě převažují nové povinnosti a komplikace, které často neodpovídají ekonomické realitě a zvyšují administrativní zátěž podnikatelů. Oceněná změna je sice dílčí, ale jde o racionální a praktický krok, který usnadní řešení drobných nedobytných pohledávek – právě takové úpravy by měly být standardem, nikoli výjimkou.“

Kvalitní legislativa jako základ byznysu

Letošní ročník projektu Zákon roku opět potvrzuje, že podnikatelé nejvíce oceňují zákony, které jsou srozumitelné, předvídatelné a reagují na potřeby praxe. Vítězné legislativní úpravy dokládají, že i v českém prostředí je možné připravovat zákony, které podporují moderní ekonomiku a posilují důvěru v právní systém. A i když se může zdát, že některé vítězné předpisy upravují pouze úzkou oblast, každý krok správným směrem je hodný ocenění,“ shrnuje letošní ročník projektu Zákon roku jeho lídryně Jiřina Procházková.

Kompletní výsledky letošního ročníku

* Nejlepší zákon roku pro byznys

  • Flexibilnější pracovní trh a moderní pracovní vztahy, autor: MPSV
  • Jednodušší prodej investic bez objemových limitů, autor: Senát ČR
  • Posílení důvěrnosti komunikace s advokátem, autor: Ministerstvo spravedlnosti ČR

* Legislativní počin roku 2025

  • Vyšší limit pro daňově uznatelné opravné položky, autor: Michael Kohajda, UP v Olomouci
Jana Chuchvalcová

  • 27. 4.  V Česku přibylo 5 799 firem, o 44 % více než v minulém roce

    Za první tři měsíce letošního roku v Česku vzniklo 10 312 obchodních společností, meziročně o 19 % více. Naopak 4 513 jich zaniklo, to je o 3 % méně než v prvním čtvrtletí loňského roku. Na trhu tak přibylo 5 799 firem. Vyplývá to z analýzy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

    „Letos v prvních třech měsících byla na trhu opačná situace než loni, kdy se meziročně počet vzniklých firem zvýšil pouze mírně, a počet zaniklých společností naopak výrazně vzrostl. V období od ledna do konce března letošního roku na trh vstoupilo o téměř pětinu více firem než loni a počet zaniklých firem klesl. Ve výsledku tak na trhu přibylo nejvíce firem za první čtvrtletí od roku 2017, kdy byl za první tři měsíce čistý přírůstek o zhruba tisíc firem vyšší,“ říká analytička CRIF – Czech Credit Bureau Věra Kameníčková.

  • 27. 4.  Důvěra v ekonomiku odráží nejistotu podnikatelů a obavy domácností

    Souhrnný indikátor důvěry se v dubnu meziměsíčně mírně snížil o 0,8 bodu na 101,3 při rozdílném vývoji obou jeho složek. Zatímco indikátor důvěry podnikatelů zůstal na své březnové úrovni (100,4), indikátor důvěry spotřebitelů poklesl o 4,4 bodu na hodnotu 106,0.

    „Důvěra podnikatelů v ekonomiku se v dubnu meziměsíčně nezměnila. Mnohé podnikatele dlouhodobě limituje nedostatečná poptávka a v některých odvětvích také nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. Ještě výraznější bariérou růstu produkce než doposud se stává i zhoršující se geopolitická situace, která má mimo jiné výrazný vliv na rostoucí ceny vstupů,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst s tím, že důvěra spotřebitelů se snížila. 

    Domácnosti se totiž obávají zhoršení hospodářské situace v Česku i své vlastní finanční situace. Negativně lze přitom hodnotit i výrazně vyšší obavy z dalšího růstu cen, jejichž příčinou je hlavně současná geopolitická situace. Více podrobností najdete na webu ČSÚ.

  • 22. 4.  Moody’s zvyšuje rating J&T Banky

    Agentura Moody’s ve zprávě z 21. dubna 2026 zvýšila rating dlouhodobých vkladů J&T Banky z Baa2 na A3 a rating seniorních nezajištěných závazků z Baa3 na Baa2. Výhled ratingu dlouhodobých vkladů banky zůstává pozitivní, výhled seniorních nezajištěných závazků je stabilní. Zvýšení ratingu odráží stabilně se zlepšující finanční výkonnost banky, rozšiřování obchodních aktivit a s tím související diverzifikaci provozních výnosů, podpořenou setrvalým a udržitelným nárůstem významu neúrokových výnosů banky, především z dynamicky rostoucí správy majetku.

    J&T Banka v uplynulém roce navázala na úspěšné výsledky hospodaření posledních let a uzavřela rok 2025 s historicky nejvyšším konsolidovaným čistým ziskem ve výši 6,5 miliardy korun (+3,2 % meziročně). Dařilo se jí ve všech hlavních oblastech podnikání, v korporátním a investičním bankovnictví i privátním bankovnictví a správě majetku.

