CFOtrends  »  Význam obranného průmyslu poroste, vstoupit do něj chce každá sedmá firma

Význam obranného průmyslu poroste, vstoupit do něj chce každá sedmá firma

Role a význam obranného průmyslu v Česku do budoucna poroste. Řada průmyslových firem totiž přehodnocuje své strategie a chce rozšířit svou činnost i v oblastech navázaných na obranný průmysl. Hlavními trendy v tomto segmentu budou digitalizace a modernizace, boj proti hybridním hrozbám i rozvoj dronů a autonomní techniky.

Význam obranného průmyslu podle průzkumu mezi šéfy českých firem PwC CEO Survey dále poroste. Stále více podniků věří v investice do tohoto segmentu a v přesun části výroby tímto směrem. Souvisí to hlavně s tím, že některá tradiční odvětví mají už několik let vážné strukturální problémy. Evropská ekonomika roste jen velmi mírně, velké průmyslové země ztrácí dominantní pozici v průmyslových sektorech, proto mnoho podniků hledá nový směr.

„Právě obranný průmysl z této transformace může vyjít jako vítěz. Stále více průmyslových výrobců se tomu chce přizpůsobit a naskočit na tuto vlnu včas,“ vysvětluje partner PwC David Borkovec s tím, že už nyní se na obranném průmyslu podílí zhruba 12 % firem a dalších 14 % chystá přesun části výroby tímto směrem, nejlépe už v letošním roce.

Výrobní firmy pod palbou hackerů. Každý týden čelí tisícům útoků, největší hrozbou zůstává ransomware

Vstoupit do obranného průmyslu chtějí především společnosti působící v automotive. Přetrvávající problémy v celé Evropě jsou pro ně jasným signálem k tomu, aby svou výrobu upravily. „Česko má v obranném průmyslu obrovskou tradici a tuzemské firmy mohou tohoto potenciálu využít a podílet se na přezbrojování armád napříč Evropou. Stále více společností si to uvědomuje a chce této příležitosti využít,“ dodává Borkovec.

Robotizace, AI, drony a boj s hybridními hrozbami

Šéfové českých firem, které v obranném průmyslu působí nebo do něj chtějí vstoupit, jasně definují několik oblastí, které tento segment budou utvářet. Velký vliv na jejich práci bude mít robotizace a rozvoj AI, sázejí také na rozvoj dronových technologií a boj s hybridními hrozbami. „Pro třetinu firem je trendem převedení části výrobních kapacit z civilní výroby právě na obranný průmysl,“ podotýká expert PwC Ivo Kramoliš.

Hlavní bariérou pro vstup firem do zmíněného segmentu je přitom neznalost regulace a také jeho fungování a související regulace. Pro firmy přechod z čistě tržního do takového prostředí znamená velkou nejistotu. Neumějí na počátku vyčíslit náklady na změnu výroby, nemají kontakty ani podporu v legislativní oblasti. Navíc hledají trh, kde svou produkci uplatnit. Přesto stále více podniků vnímá, že částečný přesun výroby tímto směrem je správnou cestou.

Startupy i zavedené firmy

Do obranného průmyslu přitom vstupují jak nové startupy, tak zavedené firmy. „Obrovskou příležitost pro Česko vidím v dronech, satelitních technologiích a letectví. Máme zde skvělou technologickou základnu. Jsme mezi třemi největšími výrobci malých letadel na světě, máme firmy na malé turbíny a špičkové absolventy z ČVUT nebo zkušené odborníky z firem, které se v sektoru pohybují již desítky let,“ doplňuje Kramoliš.

Průmysl a ocelářství pod tlakem. Češi volají po jejich ochraně

Šéfové firem zapojených do obranného průmyslu se přitom neshodují na tom, jak rychle by mohl skončit konflikt na Ukrajině. Více než polovina z nich věří, že válka skončí nejpozději v příštím roce, dvě pětiny z nich sází na konec ještě letos. Druhá polovina však počítá s tím, že válka přesáhne i horizont konce roku 2027 nebo termín ukončení vůbec neumějí odhadnout.

I po ukončení konfliktu ale bude nutné doplnit vyprázdněné sklady, a to ještě v době konání průzkumu nehořel konflikt na Blízkém východě. „Poptávka po obranných technologiích tak neskončí s válkou na Ukrajině. Bude nutné doplnit vyčerpané zásoby, obnovit kapacity spojenců a modernizovat vybavení armád,“ uzavírá Borkovec.

redakce

Krátce

  • 13. 3.  Zatímco průmysl rostl díky výrobě aut, studený leden zpomalil stavební práce

    Průmyslová produkce roste již dvanáct měsíců za sebou – v lednu přidala meziročně 2,8 %, ale meziměsíčně byla nižší o 2,6 %. Důvodem byla vysoká srovnávací základna loni v prosinci. Hodnota nových zakázek meziročně vzrostla o 9,8 %. K růstu přispěla nejvíce výroba automobilů, kovozpracující průmysl, výroba a rozvod elektřiny, plynu a tepla.

    Méně se dařilo stavební produkci, která v lednu meziročně klesla o 1,5 % a meziměsíčně byla nižší o 0,8 %. Počet vydaných stavebních povolení vzrostl o 0,7 % a bylo zahájeno o 14,0 % bytů více, dokončeno bylo o 22,5 % bytů méně. „V lednu narazila stavební produkce na vysokou srovnávací základnu a k poklesu přispělo i méně příznivé počasí. Pokles produkce tlumilo inženýrské stavitelství, které meziročně vzrostlo o 0,2 %, zatímco pozemní stavby klesly o 2 %,“ říká Petra Cuřínová z ČSÚ.

  • 13. 3.  Maloobchod po slabém prosinci zazářil

    Tuzemské maloobchodní tržby letos v lednu meziměsíčně vzrostly o 1 %, což odpovídá meziročnímu zvýšení o 5 %. Jedná se o znatelně lepší výsledek, než očekával trh (3,1 %) i než o měsíc dříve (1,8 %). Meziměsíčně rostly nejvíce prodeje přes internet, dále prodej oděvů a obuvi či výrobků pro kulturu a rekreaci. Neslavně si naopak vedly prodeje výrobků pro domácnost a potravin.

    „Vzhledem k pokračujícímu silnému růstu mezd, relativně nízké nezaměstnanosti a optimistickému sentimentu předpokládáme, že se v maloobchodě vydaří celý letošní rok, který by mohl přinést růst tržeb mírně přes 3 %. Tedy za předpokladu, že nedojde k dramatické eskalaci války v Iránu a z ní plynoucí komoditní inflace,“ komentuje aktuální data ČSÚ hlavní ekonom společnosti Investika Vít Hradil.

  • 12. 3.  Loni zbankrotovalo 746 firem

    V roce 2025 vyhlásilo bankrot 746 společností, o 11 % více než v roce 2024. Nejvíc krachují menší firmy s tržbami do 30 milionů korun. Třetina zbankrotovaných společností podniká v jednom z pěti oborů – pronájem a správa nemovitostí, výstavba budov, nespecializovaný velkoobchod, stravování a zprostředkování velkoobchodu. Z geografického pohledu nejvíc společností vyhlásilo bankrot v Praze (45 %) a Jihomoravském kraji (16 %), což odpovídá rozložení podnikatelské základny v Česku, vyplývá z dat společnosti Dun & Bradsteet.

