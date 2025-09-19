AI v českých firmách? Část zaměstnanců ji používá potají

Podíl firem, které AI zapojují do pracovních procesů, se dle odhadů během posledního roku téměř ztrojnásobil. Více než 40 % středních a velkých podniků ji aktivně nasazuje – nejčastěji k automatizaci rutinních úkolů, vytěžování dokumentů, zákaznické podpoře nebo prediktivním analýzám.
Průzkum společnosti eD system ukázal, že 38 % firem zaměstnance v práci k využívání AI podporuje. Čtvrtina firem ale její používání výslovně zakazuje, nejčastěji kvůli obavám z úniku dat nebo nedostatečné kvality výstupů. Zvlášť ve velkých firmách jsou pravidla často přísnější než v menších podnicích. Každopádně podle analýzy společnosti EY patří Češi v zavádění umělé inteligence mezi nejaktivnější ve střední a východní Evropě.
„Nejvíce používaným nástrojem u nás je ChatGPT podporovaný společností Microsoft, nicméně pomalu ho dohánějí další AI, jako je Google Gemini, Anthropic Claude či Grok a čínský Deepseek,“ zmiňuje Michal Španěl ze společnosti JenPráce.cz.
Nejčastěji šetří čas a vyhledává
Firmy logicky hledají nástroje, které jim ušetří čas. „Aktivně používají ty nástroje AI, které jim v tom pomohou. Nejvíce oceňují, když jim nástroje pomohou s tvorbou zápisů z porad a následném vyhledávání v datech, jako to dokáže například technologie Cabolo. Všechna data jsou snadno dostupná díky fulltextovému vyhledávání,“ říká Michal Černý z Audiopro.
Češi si oblíbili také nástroje integrované do systémů, které jsou dlouhodobě zvyklí používat. „Pokročilé jazykové modely v podobě Copilota integrovaného v Outlooku získaly rychle popularitu při analýze e-mailových komunikací. Shrnou komunikaci na zadané téma třeba za poslední rok a vytvoří odstavec, ve kterém seskupí klíčové informace z těch 30 nebo 40 e-mailů,“ říká Jan Dvořák, výkonný ředitel Počítačové školy GOPAS.
„U nás využíváme Chat GPT k pomoci s texty, slogany nebo s popisky produktů pro e-shop. Nahrajeme fotku a vložíme zadání pro tvorbu popisků. Text pak slouží jako vodítko pro copywritera. Když přijde nový zaměstnanec, stačí krátké zaškolení a je schopen samostatně s nástroji pracovat,“ dodává Adam Rožánek z Trenýrkárny.
Zaměstnanci si pomáhají sami
Tam, kde chybí jasná pravidla, vzniká fenomén tzv. shadow AI. Část zaměstnanců používá generativní AI potají – například k překladu textů, psaní e-mailů, tvorbě prezentací nebo programování. Někteří si dokonce sami platí prémiové verze nástrojů, protože jim je zaměstnavatel neposkytuje.
„Zatímco část firem zaměstnance v používání AI podporuje a školí, někde ji zakazují. Vzniká tak šedá zóna, kde lidé AI používají potají. Budoucnost ukáže, zda se české podniky rozhodnou pro aktivní přístup – a nabídnou svým zaměstnancům jasná pravidla a školení – nebo zda budou dál přehlížet realitu, že AI se už v kancelářích i dílnách stala každodenním pomocníkem,“ dodává Jan Dvořák.