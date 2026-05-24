Strategickou oblast AI ve skupině Adastra nově povede Petr Zelenka

Změna ve vedení navazuje na dlouhodobě připravovaný proces. Petr Zelenka v Blindspot AI působí od roku 2016 a v posledních letech úzce spolupracoval s vedením na propojení AI delivery týmů napříč skupinou Adastra. Postupně prošel rolemi od softwarového architekta přes vedení projektů až po pozici CTO.
Zelenka má dlouholeté zkušenosti s řešením byznysových problémů pomocí umělé inteligence, a to napříč odvětvími, včetně výroby, automotive, finančního sektoru, telekomunikací a kybernetické bezpečnosti. Do Blindspot AI nastoupil v roce 2016 a významně se podílel na jejím růstu. Dnes v rámci skupiny Adastra vede rozvoj AI řešení založených na strojovém učení, optimalizaci a agentní umělé inteligenci.
Je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, kde získal magisterský titul v oboru informatika se zaměřením na metody zpracování dat pro neuronové sítě.
Tisíce AI projektů pro desítky klientů
Blindspot AI je česká technologická společnost specializující se na vývoj a implementaci řešení založených na umělé inteligenci, strojovém učení a optimalizaci. Firmám pomáhá využívat AI v praxi prostřednictvím AI consultingu, vývoje řešení na míru i vlastních produktů pro digitalizaci a optimalizaci byznysu a provozu.
Společnost byla založena Ondřejem Vaňkem, Michalem Pěchoučkem a Štěpánem Kopřivou, současným CEO Adastra Czech Republic. Od roku 2017 je součástí skupiny Adastra Group. Blindspot AI dnes působí globálně a realizovala více než 300 AI projektů pro více než 60 klientů po celém světě. Tým tvoří přibližně 70 specialistů na AI, data science a software engineering.
Společnost se opakovaně umístila v žebříčku Deloitte Technology Fast 50 mezi nejrychleji rostoucími technologickými firmami ve střední Evropě a v roce 2021 získala ocenění Microsoft Digital Transformation Award.